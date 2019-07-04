Раскрыто имя режиссера сериала «Властелин колец»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/342/10985342/ring-pic905-895x505-82918.jpg">

Режиссером первых эпизодов сериала «Властелин колец» станет испанец Хуан Антонио Байона, передает Deadline.

Отмечается, что Байона также выступит в роли исполнительного продюсера. Он известен работой над «Миром Юрского периода-2», «Голосом монстра» и «Приютом».

«Не терпится взять зрителей в путешествие в Средиземье и рассказать им о Второй эпохе», — заявил Байона.

Уточняется, что действие сериала будет предшествовать событиям «Брат­ства кольца».

Ранее было названо время действия сериала «Властелин колец».