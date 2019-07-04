Раскрыто имя режиссера сериала «Властелин колец»
Режиссером первых эпизодов сериала «Властелин колец» станет испанец Хуан Антонио Байона, передает Deadline.
Отмечается, что Байона также выступит в роли исполнительного продюсера. Он известен работой над «Миром Юрского периода-2», «Голосом монстра» и «Приютом».
«Не терпится взять зрителей в путешествие в Средиземье и рассказать им о Второй эпохе», — заявил Байона.
Уточняется, что действие сериала будет предшествовать событиям «Братства кольца».
Ранее было названо время действия сериала «Властелин колец».