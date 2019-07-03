По «Гарри Поттеру» могут снять сериал

Студия Warner Bros. может снять сериал-приквел по вселенной «Гарри Поттера» с новыми героями, сообщает портал «Кинопоиск».

По данным, появившимся в Сети, в сериале речь пойдет о событиях, которые происходили за несколько лет до начала основной истории о Гарри Поттере. Героями истории, по-прежнему, будут ученики и работники школы волшебства Хогвартс, но они не будут связаны с героями полнометражных фильмов.

Инсайдеры утверждают, что проект находится на самой ранней стадии и подробностей практически нет.

Данная информация пока не подтверждена.

В настоящее время в разработке находится полноценная видеоигра по вселенной, выход которой ранее не анонсировали. Но ролик с ней утек в сеть осенью 2018 года.