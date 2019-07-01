Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории. Фотографии с мероприятия она разместила в инстаграме.

Отмечается, что 33-летняя модель отправилась на парад в компании своих друзей.

Она была одета в короткие шорты и футболку с «радужным флагом». В какой-то момент Шейк сняла футболку и начала танцевать в купальнике, ее друзья запечатлели этот момент.

Однако даже модельные формы Шейк не смогли усмирить гнев российских подписчиков, которые чуть ли не затравили звезду за поддержку ЛГБТ-сообщества.

Многие обвинили модель в «разврате», «аморальности» и «пропаганде извращения».

Парад проходил в Нью-Йорке и был приурочен 50-летию ответной акции на нападения полицейских на членов ЛГБТ-сообщества, получившей название Стоунволлские бунты.

Ранее сообщалось, как прошел гей-парад в Киеве.