Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде

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Модель Ирина Шейк на Vanity Fair Oscars Viewing and After Party, Голливуд, 2015 год Модель Ирина Шейк на Vanity Fair Oscars Viewing and After Party, Голливуд, 2015 год
Модель Ирина Шейк на Vanity Fair Oscars Viewing and After Party, Голливуд, 2015 год
Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории. Фотографии с мероприятия она разместила в инстаграме.

Отмечается, что 33-летняя модель отправилась на парад в компании своих друзей.

Она была одета в короткие шорты и футболку с «радужным флагом». В какой-то момент Шейк сняла футболку и начала танцевать в купальнике, ее друзья запечатлели этот момент.

Однако даже модельные формы Шейк не смогли усмирить гнев российских подписчиков, которые чуть ли не затравили звезду за поддержку ЛГБТ-сообщества.

Многие обвинили модель в «разврате», «аморальности» и «пропаганде извращения».

Парад проходил в Нью-Йорке и был приурочен 50-летию ответной акции на нападения полицейских на членов ЛГБТ-сообщества, получившей название Стоунволлские бунты.

Ранее сообщалось, как прошел гей-парад в Киеве.