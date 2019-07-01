Алибасов со скандалом сорвал съёмки на Первом канале

Продюсер Бари Алибасов сорвал съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале, ведущим которой является Дмитрий Шепелев. Об этом сообщает «Собеседник».

Телеведущий позвал в передачу шоумена, который должен был пройти испытание детектором лжи на тему своего недавнего отравления.

Перед съемками собрались эксперты, массовка и даже близкие Алибасова, которые хотели увидеть его впервые после выписки из больницы. На шоу даже приехал сын Бари Алибасов-младший.

Однако продюсера не было. Создатели передачи пытались дозвониться до него, а когда Алибасов снял трубку, то сообщил о плохом самочувствии и отмене съемок.

После всех участников «На самом деле» распустили по домам.

Но создатель группы «На-На» пообещал посетить шоу в другой день. Когда это произойдет — не уточняется.

Ранее Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением.