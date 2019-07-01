Успенская оправдала Пугачеву за езду по перрону

Певица Любовь Успенская отреагировала на то, что ее коллега Алла Пугачева проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Успенская, увидев, действия Пугачевой, заявила, что это нормально, и она не видит в ее поступке ничего удивительного.

«Надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных», — отметила Успенская.

Примадонна просто заботилась о своей безопасности, считает Успенская. Она подчеркнула, что таких великих людей, как Пугачева, нужно уважать.

Ранее сообщалось, что катающаяся по перрону Пугачева разгневала фанатов.