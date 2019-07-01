Опубликован трейлер продолжения «Джуманджи»
В Сети появился трейлер новой части фильма «Джуманджи: новый уровень». Видеоролик был опубликован на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.
Новая картина расскажет о путешествии в мир игры «Джуманджи», куда главный герой попадает случайным образом. Его друзья решаю отправиться туда же и спасти товарища, однако на этот раз они сталкиваются с новыми мистическими обстоятельствами.
В роли режиссера ленты выступил Джейк Кэздан. В фильме можно будет увидеть Дуэйна Джонсона, Джека Блэка, Кевина Харта, Денни ДеВито.
Первый фильм «Джуманджи» вышел в 1995 году и стал адаптацией произведения Криса Ван Оллсбурга. Затем в 2017 году на экранах появилась обновленная версия картины под названием «Джуманджи: Зов джунглей», которая пользовалась большим успехом у зрителей.
Дата выхода сиквела назначена на 13 декабря.
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