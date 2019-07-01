Первый канал обновит систему голосования после скандала с «Голосом»
Первый канал занят обновлением системы голосования на шоу «Голос» после скандала с накруткой голосов во время телепроекта «Голос. Дети», сообщает пресс-служба телеканала.
Усовершенствованный механизм будет готов еще до старта новых сезонов.
Первый канал и ранее планировал участь данные отчета Group-IB по проверке финала шестого сезона шоу «Голос.Дети» для улучшения механизма голосования. Тогда каналу пришлось аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, поскольку в голосовании были выявлены следы накрутки.
После аннулирования телеканал решил объявить победителями всех девятерых финалистов проекта.
Ранее сообщалось, что кастинг нового «Голоса» начался на Первом канале.