Первый канал обновит систему голосования после скандала с «Голосом»

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Первый канал занят обновлением системы голосования на шоу «Голос» после скандала с накруткой голосов во время телепроекта «Голос. Дети», сообщает пресс-служба телеканала.

Усовершенствованный механизм будет готов еще до старта новых сезонов.

Первый канал и ранее планировал участь данные отчета Group-IB по проверке финала шестого сезона шоу «Голос.Дети» для улучшения механизма голосования. Тогда каналу пришлось аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, поскольку в голосовании были выявлены следы накрутки.

После аннулирования телеканал решил объявить победителями всех девятерых финалистов проекта.

Ранее сообщалось, что кастинг нового «Голоса» начался на Первом канале.