Популярный рэпер признался в гомосексуальности

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Американский рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут у себя в твиттере.

Автор и исполнитель хита Old Town Road порекомендовал поклонникам внимательнее прослушать один из его треков, в котором он уже намекал на свою гомосексуальность. «Некоторые из вас уже знали, некоторым всем равно. Но прежде чем месяц кончится, хочу, чтобы вы переслушали c7osure», — написал он.

Свое признание рэпер посвятил «месяцу прайда», в рамках которого люди открыто рассказывают о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее президент РФ Владимир Путин ответил на слова британского музыканта Элтона Джона об отношении в ЛГБТ сообществу в России.