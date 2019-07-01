Назван основной досуг россиян

Самый популярный досуг у жителей России — просмотр фильмов и сериалов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос.

По данным издания, более 50% опрошенных ежедневно смотрят фильмы и сериалы.

Как отмечается, 36% респондентов любят проводить досуг с друзьями.

При этом треть россиян регулярно навещают родственников или принимают их у себя.

Самыми непопулярными видами досуга россиян стали театры и музеи.

Ранее стали известны любимые мультфильмы россиян.