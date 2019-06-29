Алибасов внес ясность в ситуацию с трансгендерами в «На-На»

Продюсер Бари Алибасов отказался от идеи поиска среди трансгендеров новых участников для группы «На-На». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, после объявления продюсера о соответствующем кастинге разгорелся скандал.

Он отметил, что с Алибасовым и его командой сразу связались члены администрации главы государства, а также представители духовенства, которые предложили обсудить данный вопрос.

Кроме того, уточнил Горжанкин, на решение продюсера повлияли разговоры с местными властями, которые обещали оказать поддержку в организации гастролей.

Ранее сообщалось, что Алибасов призвал трансгендеров пополнить состав «На-На».