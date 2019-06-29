Алибасов внес ясность в ситуацию с трансгендерами в «На-На»
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Продюсер Бари Алибасов отказался от идеи поиска среди трансгендеров новых участников для группы «На-На». Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, после объявления продюсера о соответствующем кастинге разгорелся скандал.
Он отметил, что с Алибасовым и его командой сразу связались члены администрации главы государства, а также представители духовенства, которые предложили обсудить данный вопрос.
Кроме того, уточнил Горжанкин, на решение продюсера повлияли разговоры с местными властями, которые обещали оказать поддержку в организации гастролей.
Ранее сообщалось, что Алибасов призвал трансгендеров пополнить состав «На-На».