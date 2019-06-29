Барабанщик трибьют-группы Korn пережил инсульт во время концерта

Барабанщик трибьют-группы Korn Again Алекс Хиден пережил инсульт прямо во время одного из выступлений. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Инцидент случился в прошлом месяце, когда группа выступала на фестивале Rockstock в британском Стокпорте. Прямо во время выступления 28-летний музыкант ощутил резкую боль в области плеча.

Однако это не помешало ему продолжить выступление. Композицию он доиграл при помощи одной руки, а затем упал прямо на сцену. Сразу после его срочно доставили в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Позже артист рассказал, что думал о связи болей с низким уровнем сахара или обезвоживанием, хотя на самом деле это оказался инсульт. По его словам, Хиден не хотел прерывать выступление и подводить членов группы, поскольку они только начали свое выступление.

Korn Again являются трибьют-группой американского ню-метал-коллектива Korn. Они исполняют каверы на песни своих кумиров.