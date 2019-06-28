Оззи Осборн запретил Трампу использовать свои песни в предвыборной кампании

Британский рок-певец Оззи Осборн запретил американскому лидеру Дональду Трампу использовать свои песни в политической компании. Об этом сообщила его жена Шэрон Осборн в инстаграме.

Как отмечается, такие слова последовали после того, как Трамп выложил в своем твиттере видеозапись, на которой трансляция дебатов кандидатов от демократической партии на президентской гонке прерывается кадрами с главой США под песню Осборна «Crazy Train».

Согласно заявлению, Трамп использовал музыку Осборна несанкционировано.

«Музыка Оззи не может быть использована без одобрения», - говорится в заявлении.

Кроме того, музыкант предложил Трампу «обратиться к его друзьям-музыкантам» — в частности, Канье Уэсту, Кид Року или Тэд Ньюдженту, которые, возможно, позволят использовать их музыку.

Ранее сообщалось, что Оззи Осборн отменил мировое турне.