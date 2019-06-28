Экстренно госпитализирован Юрий Шатунов

Певцу Юрию Шатунову вызвали скорую помощь накануне его выступления в Новороссийске. Об этом сообщает сайт «kp.ru».

Как отмечается, в среду, 26 июня, артист пожаловался на сильную зубную боль.

Вскоре певцу стало совсем плохо, и его отвезли в одну из местных больниц.

После оказания необходимой медицинской помощи Шатунов провел концерт. Причем со сцены он выразил благодарность врачам, которым быстро отреагировали на вызов.

«Я, конечно, безумно им благодарен за это. Если бы все было иначе, то я сегодня бы не стоял здесь», — подчеркнул Шатунов.

Ранее сообщалось, что Шатунову исполнилось 45 лет.