Кикабидзе назвал условия своего возвращения в Москву

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Артист Вахтанг Кикабидзе в интервью сайту kp.ru обсудил проходящие в Тбилиси антироссийские митинги, а также назвал условие своего возвращения в Россию.

Певец заявил, что однажды между Россией и Грузией наступит перемирие, которое станет «великим миром».

«Если буду жив, в чем очень сомневаюсь, я первый приеду на концерт», — заявил Кикабидзе.

Он отметил, что любит российский народ.

Кикабидзе также добавил, что Грузия и Россия должны жить «с песней, с цветами, без стрельбы, ратуя за свою страну».

Ранее сообщалось, что Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Москвы и Тбилиси. Он также заявлял, что поддерживает действия грузинской оппозиции.