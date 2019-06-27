Умер худрук театра, упавший в оркестровую яму

Художественный руководитель театра юного зрителя имени Юрия Киселева в Самаре Юрий Ошеров, скончался после падения в оркестровую яму, сообщает РИА «Новости»

76-летний Ошеров был госпитализирован после того, как вечером 17 июня во время репетиции упал в открытую оркестровую яму.

Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ошеров скончался 27 июня утром в больнице.

О месте прощания и дате похорон будет объявлено позднее.

В прошлом году 27 июля драматург и актер Гафур Каюмов в Татарстане трагически погиб после несчастного случая в доме культуры, где случайно упал в оркестровую яму и от полученных травм скончался на месте.