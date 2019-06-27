Создатель «Чернобыля» назвал цель сериала

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Автор сценария и исполнительный продюсер сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин рассказал, к чему стремились создатели при работе над проектом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что об этом он сказал во время выступления в научно-исследовательском Центре им. Вудро Вильсона в Вашингтоне.

«Я хотел, чтобы западная аудитория увидела героизм советских граждан. Мы никогда этого не видим», — заявил Мэйзин.

Он добавил, что съемочная группа стремилась показать не только действия советского руководства, но и воссоздать жизнь и взгляды советских граждан.

Ранее Джордж Мартин, автор романов «Песнь льда и пламени», по которым был снят сериал «Игра престолов», прокомментировал британский сериал «Чернобыль».