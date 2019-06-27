Названы дата и место прощания с Аллой Покровской

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В МХТ им.Чехова проинформировали о дате и месте прощания с актрисой театра и кино и народной артисткой РСФСР Аллой Покровской. Об этом сообщается на сайте театра.

Как отмечается, церемония прощания состоится 27 июня. В 11 начнется гражданская панихида, которая пройдет в театре, а в 13.00 начнется отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

«Похороны пройдут на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни 25 июня. Алла Покровская — мать артиста Михаила Ефремова. Последней ролью Покровской в кино стала роль матери певца Владимира Высоцкого в байопике 2011 года «Высоцкий. Спасибо, что живой».