Пласидо Доминго прогулял спектакль в Мариинке

Испанский оперный певец Пласидо Доминго не принял участие в постановке «Симона Бокканегры», которая состоялась 25 июня в Мариинском театре. Об этом сообщает «Пятый канал».

Как отмечается, художественный руководитель театра Валерий Гергиев проинформировал об этом перед началом спектакля. Он лично обратился к зрителям с извинениями.

Уточняется, что Доминго не смог выступить из-за резкого ухудшения здоровья, при котором он частично потерял голос.

Ранее сообщалось, что оперные певцы и супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отметили выступление на фестивале в Баден-Бадене.