Видео со съемок нового «Форсажа» показал Вин Дизель

Актер Вин Дизель в инстаграме объявил о начале съемок «Форсажа 9».

К своему посту Дизель прикрепил видео с первого дня съемок новой картины.

«Мы только что завершили первый съемочный день», — заявил Дизель.

По его словам, он благодарен фанатам франшизы, которые ожидают выхода новой части.

Ранее Вин Дизель рассказал о женском спин-оффе «Форсажа».