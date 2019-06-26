Петросян высмеял отравление Бари Алибасова
Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
По его словам, речь идет о шутке про сантехника, который за работу вместо бутылки с алкогольным напитком получил флакон с гелем.
«Чего-то он мне напомнил историю с Бари Алибасовым», — написал Петросян.
Он также добавил, что в шутке сантехник выпил флакон с гелем и у него в животе «что-то взорвалось».
Ранее сообщалось, что представитель Алибасова отреагировал на обвинения в инсценировке отравления продюсера.