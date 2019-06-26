Петросян высмеял отравление Бари Алибасова

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Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.

По его словам, речь идет о шутке про сантехника, который за работу вместо бутылки с алкогольным напитком получил флакон с гелем.

«Чего-то он мне напомнил историю с Бари Алибасовым», — написал Петросян.

Он также добавил, что в шутке сантехник выпил флакон с гелем и у него в животе «что-то взорвалось».

Ранее сообщалось, что представитель Алибасова отреагировал на обвинения в инсценировке отравления продюсера.