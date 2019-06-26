Джуди Денч вступилась за Харви Вайнштейна и Кевина Спейси
Актриса Джуди Денч выразила обеспокоенность из-за ситуации вокруг актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна, которых обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian.
По ее словам, ей печально наблюдать за тем, как Спейси и Вайнштейн избегают большого экрана.
Она также добавила, что нельзя забывать творческих заслуг Вайнштейна и Спейси, несмотря на обвинения в домогательствах.
Денч подчеркнула, что не защищает пару от предъявленных им обвинений.
Ранее СМИ сообщили, что Вайнштейн откупится от жертв секс-насилия и кредиторов.