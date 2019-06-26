Джуди Денч вступилась за Харви Вайнштейна и Кевина Спейси

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Актриса Джуди Денч выразила обеспокоенность из-за ситуации вокруг актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна, которых обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian.

По ее словам, ей печально наблюдать за тем, как Спейси и Вайнштейн избегают большого экрана.

Она также добавила, что нельзя забывать творческих заслуг Вайнштейна и Спейси, несмотря на обвинения в домогательствах.

Денч подчеркнула, что не защищает пару от предъявленных им обвинений.

Ранее СМИ сообщили, что Вайнштейн откупится от жертв секс-насилия и кредиторов.