Украина запретила ввоз двух книг из РФ
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Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) установил запрет на импорт еще двух книг из России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению ведомства, в этих книгах есть «признаки пропаганды государства-агрессора».
Запрещенными книгами стали «Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в «Монополию»» Алана Аксельрода и «Люди Севера. История викингов 793-1241» Джона Хейвуда.
Бывший президент Украины Петр Порошенко ранее в 2016 году подписал закон, который ограничивал ввоз на территорию страны книг «антиукраинского содержания» из РФ.
Ранее сообщалось, что депутат Рады назвал всех русских ублюдками.