Украина запретила ввоз двух книг из РФ

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) установил запрет на импорт еще двух книг из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению ведомства, в этих книгах есть «признаки пропаганды государства-агрессора».

Запрещенными книгами стали «Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в «Монополию»» Алана Аксельрода и «Люди Севера. История викингов 793-1241» Джона Хейвуда.

Бывший президент Украины Петр Порошенко ранее в 2016 году подписал закон, который ограничивал ввоз на территорию страны книг «антиукраинского содержания» из РФ.

Ранее сообщалось, что депутат Рады назвал всех русских ублюдками.