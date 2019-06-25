Выяснилось, сколько Алибасов заработал на своей болезни
Экс-директор Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является «фейком». Об этом сообщает сайт kp.ru.
По словам Саврасовой, Алибасов является «гением пиара». Она заметила, что инцидент с продюсером совпал с 30-летием группы «На-На» и их юбилейным гастрольным туром.
Как отмечается, ролик с промыванием Алибасова продали на телевидение за $10 тыс. За первое интервью после болезни продюсер получил 300 тыс. руб., а за участие в телепередаче — 500 тыс. руб. По предварительным расчетам, Алибасов заработал на произошедшем более 2 млн.
Ранее сообщалось, что Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления.