«28 дней спустя» получит сиквел
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Режиссер Дэнни Бойл планирует снять продолжением фильма «28 дней спустя». Об этом сообщает The Independent.
По его словам, картина станет продолжением именно оригинального фильма 2002 года, и не будет иметь отношения к фильма «28 недель спустя».
Он также добавил, что сценарист Алекс Гарланд поделился с ним интересной задумкой, которая может стать основой сюжета сиквела.
Бойл подчеркнул, что дата начала съемок продолжения фильма пока не определена.
Ранее СМИ сообщили, что Бойл отказался снимать фильм о Бонде из-за «русского злодея».