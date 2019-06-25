«28 дней спустя» получит сиквел

Режиссер Дэнни Бойл планирует снять продолжением фильма «28 дней спустя». Об этом сообщает The Independent.

По его словам, картина станет продолжением именно оригинального фильма 2002 года, и не будет иметь отношения к фильма «28 недель спустя».

Он также добавил, что сценарист Алекс Гарланд поделился с ним интересной задумкой, которая может стать основой сюжета сиквела.

Бойл подчеркнул, что дата начала съемок продолжения фильма пока не определена.

Ранее СМИ сообщили, что Бойл отказался снимать фильм о Бонде из-за «русского злодея».