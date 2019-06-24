«Игру престолов» уличили в плагиате

Поклонники сериалы «Игры престолов» нашли эпизод, который похож на сцену в индийском телесериале про приключения Аладдина. Об этом сообщает ФАН.

Фанаты напомнили, что в третьей серии восьмого сезона «Игры престолов» Арья Старк убивает главу армии белых ходоков Короля Ночи. Однако в индийском сериале есть сцена, которая точь-в-точь повторяет эпизод из индийского сериала, где герой с кинжалом в руках бросается на другого персонажа, но его хватают за горло. После этого выроненное орудие падает в другую руку героя, и он вонзает его в живот сопернику.

Ранее сообщалось, что звезда «Игры престолов» разочаровалась в смерти своего героя.