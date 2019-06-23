Дочь Долиной разнесла обогащающихся на Началовой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/977/8034977/upload-08-pic905-895x505-84701.jpg">

Дочь российской артистки Ларисы Долиной Ангелина, которая была близка с Юлией Началовой, обрушилась с критикой в адрес фанатов покойной певицы. Об этом сообщает издание «7 дней».

Девушку возмутил тот факт, что в Сети каждый день появляются сотни фейковых страниц Юлии Началовой, созданных в память об артистке.

Дочь Долиной объяснила свою реакцию тем, что близкие покойной певицы хотят, чтобы шумиха вокруг ее имени поскорее утихла.

Ангелина отметила, что Началова не пыталась бороться с фейками, поскольку считала их своего рода признанием.

Ранее сообщалось, что родители Юлии Началовой прошли курс реабилитации.