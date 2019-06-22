Алибасов впервые после отравления записал обращение к фанатам

Продюсер Бари Алибасов записал первое после отравления видеообращение к поклонникам, сообщает РИА «Новости».

В своем обращении он отреагировал на слухи, что якобы сел на особую диету и голодает.

Алибасов назвал такие спекуляции «чушью», и пояснил, что ест в основном детское питание, а также впервые позволил себе гречневую кашу.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что врачи виноваты в том, что Бари Алибасов никогда не будет таким, как прежде.