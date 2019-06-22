Тима Белорусских нахамил фанатам во время концерта
Певец Тима Белорусских грубо ответил своим фанатам, которые попросили его исполнить на концерте определенные понравившиеся им песни. Об этом пишет Starhit.
По данным издания, поклонники просили певца исполнить «Витаминку» и «Незабудку», но музыкант наотрез отказался это делать. Он заявил, что таким фанатам лучше покинуть концерт.
«Ребят, давайте вы в угол отойдете, пообщаетесь. Мы едем сейчас немного дальше, чтоб вы понимали. Мы пока не касаемся всего этого», — сказал Белорусских.
Ранее сообщалось, что Тима Белорусских выпустил клип в стиле 1990-х.