Сильно сдавшую звезду «Друзей» приняли за бомжа
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри увидил людей, когда вышел в общество в неухоженном виде. Об этом сообщает StarHit.
Папарацци засняли актера на улице в Нью-Йорке. На нем была грязная футболка с пятнами, старые кеды, мешковатые штаны и рубашка.
Как отмечается, актер удивил людей и своей фигурой, которая пришла в запущение.
Многие фанаты не узнавали актера, так как он напоминал бомжа.
Ранее стало известно, что Мэттью Перри не будет сниматься в новых «Друзьях».