Сильно сдавшую звезду «Друзей» приняли за бомжа

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри увидил людей, когда вышел в общество в неухоженном виде. Об этом сообщает StarHit.

Папарацци засняли актера на улице в Нью-Йорке. На нем была грязная футболка с пятнами, старые кеды, мешковатые штаны и рубашка.

Как отмечается, актер удивил людей и своей фигурой, которая пришла в запущение.

Многие фанаты не узнавали актера, так как он напоминал бомжа.

Ранее стало известно, что Мэттью Перри не будет сниматься в новых «Друзьях».