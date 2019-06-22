«Лимфома прогрессирует»: известный российский рэпер борется с раком
У рэпера Саши Скула врачи обнаружили онкологическое заболевание. В настоящее время музыкант проходит курс химиотерапии. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
По его словам, ему предстоит проходить лечение в течение полугода.
«Лимфома агрессивная, химиотерапия, соответственно, тоже», — рассказал Скул.
Он добавил, что не может себе позволить опустить руки и «дать слабину».
Ранее российские исследователи вместе с зарубежными коллегами из Португалии и Франции создали простой тест для диагностики рака мочевого пузыря на самых ранних стадиях.