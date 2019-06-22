Первый канал отменил показ фильма о Чернобыле
Первый канал не покажет документальный фильм «Чернобыль. Как это было» 22 июня. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно имеющейся информации, к созданию картины были привлечены ликвидаторы и участники событий.
«Для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала значительно больше времени, чем планировалось», — объяснили на телеканале.
Уточняется, что премьера документального фильма пройдет позже.
Ранее партия «Коммунисты России» направила требование в Роскомнадзор с просьбой о блокировке сериала «Чернобыль» компании HBO.