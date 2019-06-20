Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение фактов в сериале

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Продюсер и сценарист «Чернобыля» Крейг Мейзин объяснил искажение исторических фактов в сериале от HBO. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, двухгодичные события было сложно уместить в пять часов экранного времени.

Он также добавил, что хронология событий была изменена для того, чтобы максимально показать зрителю историю.

Мейзин подчеркнул, что некоторые неточности в сериале - это не ошибки, а разный взгляд на происходящее.

Ранее сообщалось, что экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин раскритиковал сериал «Чернобыль»/