Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение фактов в сериале
Продюсер и сценарист «Чернобыля» Крейг Мейзин объяснил искажение исторических фактов в сериале от HBO. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, двухгодичные события было сложно уместить в пять часов экранного времени.
Он также добавил, что хронология событий была изменена для того, чтобы максимально показать зрителю историю.
Мейзин подчеркнул, что некоторые неточности в сериале - это не ошибки, а разный взгляд на происходящее.
Ранее сообщалось, что экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин раскритиковал сериал «Чернобыль»/