«Квартал 95» объявил кастинг на роль Зеленского

Студия «Квартал 95» объявила конкурс на роль украинского лидера. Об этом говорится на сайте студии.

Как отмечается, актер должен убедительно изобразить главу государства Владимира Зеленского — так, чтобы «поверили охранники» в администрации президента.

«Когда художественный руководитель «Квартала» стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене», — пояснили на сайте студии.

На сайте также добавили, что любой человек может принять участие в конкурсе, «главное — продемонстрировать голос с хрипотцой».

Ранее сообщалось, что Зеленского просят запретить «Квартал 95».