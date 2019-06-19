Ксения Собчак надела обручальное кольцо

Ксения Собчак появилась в эфире своей программы с обручальным кольцом на безымянном пальце, сообщает StarHit.

Поклонники обратили внимание на украшение при просмотре выпуска ее шоу на YouTube-канале, куда она пригласила журналиста Ивана Голунова.

Телеведущая пока никак не прокомментировала наличие кольца.

Несколько месяцев назад Собчак развелась с Максимом Виторганом, в настоящее время она много времени проводит в компании режиссера Константина Богомолова.

Ранее Ксения Собчак и Константин Богомолов встретились с экс-супругом звезды Максимом Виторганом на пляже гостиницы «Жемчужина» на церемонии награждения лучших короткометражек «Кинотавра».