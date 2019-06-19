Чичерина пожаловалась на травлю из-за песни о Захарченко

Российская певица Юлия Чичерина пожаловалась на травлю в интернете. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

Отмечается, что это связано с ее новой песней «Его оплот», которая посвящена погибшему главе самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александру Захарченко. Певица рассказала, что на нее «стуканули» в полицию.

«Теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют — террористка ли я или экстремистка?» — рассказала Чичерина.

Также она пожаловалась на критикующих ее внешность хейтеров и заблокированный аккаунт в фейсбуке.

Ранее Чичерина раскритиковала слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР.