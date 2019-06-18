Собчак поссорилась с Бондарчук из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак поссорилась с главным редактором журнала «Hello!» Светланой Бондарчук. Об этом сообщает ФАН.
По данным агентства, конфликт между Собчак и редакцией журнала возник из-за ее фото с режиссером Константином Богомоловым.
Как отмечается, Собчак раскритиковала журнал за то, что издание не спросило разрешение перед размещением фото.
При этом журнал разместил фото Собчак с Богомоловым на обложке нового номера.
Ранее сообщалось, что Богомолов дал откровенное интервью Собчак.