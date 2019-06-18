Собчак поссорилась с Бондарчук из-за Богомолова

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Телеведущая Ксения Собчак поссорилась с главным редактором журнала «Hello!» Светланой Бондарчук. Об этом сообщает ФАН.

По данным агентства, конфликт между Собчак и редакцией журнала возник из-за ее фото с режиссером Константином Богомоловым.

Как отмечается, Собчак раскритиковала журнал за то, что издание не спросило разрешение перед размещением фото.

При этом журнал разместил фото Собчак с Богомоловым на обложке нового номера.

Ранее сообщалось, что Богомолов дал откровенное интервью Собчак.