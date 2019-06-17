На фоне скандала с Лободой Лазарев выложил фото отдыха с мужчиной в США
Певец Сергей Лазарев в инстаграме опубликовал фотографию со своего отдыха в США.
«На этой фотографии прекрасно все», — написал Лазарев.
По его словам, он не уверен, чем занимаются несколько мужчин на заднем фоне.
Он также добавил, что неудачно вышел на фотографии.
При этом Лазарев показал фото с отдыха после скандала с певицей Светланой Лободой на премии Муз-ТВ.
По данным СМИ, на премии Лазарев негативно высказался в адрес Лободы, которая победила в номинации «Лучшая певица года».
Ранее сообщалось, что Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым.