На фоне скандала с Лободой Лазарев выложил фото отдыха с мужчиной в США

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Певец Сергей Лазарев в инстаграме опубликовал фотографию со своего отдыха в США.

«На этой фотографии прекрасно все», — написал Лазарев.

По его словам, он не уверен, чем занимаются несколько мужчин на заднем фоне.

Он также добавил, что неудачно вышел на фотографии.

При этом Лазарев показал фото с отдыха после скандала с певицей Светланой Лободой на премии Муз-ТВ.

По данным СМИ, на премии Лазарев негативно высказался в адрес Лободы, которая победила в номинации «Лучшая певица года».

Ранее сообщалось, что Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым.