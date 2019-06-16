Отец Фриске признался в ошибках и расплакался

Отец российской исполнительницы Жанны Фриске Владимир рассказал, что продолжает скорбеть о покойной дочери. Об этом сообщает телеканал НТВ.

По его словам, семья страдает от продолжающихся судебных разбирательств, скандалов и дрязг. Отец исполнительницы признался, что сделал много ошибок, когда слишком открыто показывал свои эмоции. Фриске также расплакался в эфире телепередачи.

Ранее родные Жанны Фриске заявили, что телеведущий Дмитрий Шепелев сбежал с сыном Платоном и не дает родным видеться с ребенком.