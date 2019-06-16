Ланской ответил на обвинения в изменах Началовой

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Музыкант Дмитрий Ланской, который был первым мужем российской исполнительницы Юлии Началовой, раскритиковал журналистов, которые распространяют недостоверную информацию. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Отмечается, что поводом для размещения поста стало интервью подруги Началовой Олеси Сазыкиной, которая дала интервью, в котором рассказала о его «изменах». По словам Ланского, многие издания занимаются перепечаткой «желтых материалов» о событиях, происходивших 15 лет назад.

«При этом сама Сазыкина клянется и божится в личной переписке, что подобного интервью не давала и обещала прислать видео с опровержением», — рассказал Ланской.

Он призвал СМИ «одуматься» и разместить опровержение.

Ранее Ланской посетовал на травлю после смерти Началовой.