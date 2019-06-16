Ланской ответил на обвинения в изменах Началовой
Музыкант Дмитрий Ланской, который был первым мужем российской исполнительницы Юлии Началовой, раскритиковал журналистов, которые распространяют недостоверную информацию. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Отмечается, что поводом для размещения поста стало интервью подруги Началовой Олеси Сазыкиной, которая дала интервью, в котором рассказала о его «изменах». По словам Ланского, многие издания занимаются перепечаткой «желтых материалов» о событиях, происходивших 15 лет назад.
«При этом сама Сазыкина клянется и божится в личной переписке, что подобного интервью не давала и обещала прислать видео с опровержением», — рассказал Ланской.
Он призвал СМИ «одуматься» и разместить опровержение.
Ранее Ланской посетовал на травлю после смерти Началовой.