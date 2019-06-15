Панин возмущен сексуальной необразованностью россиян

Актер Алексей Панин заявил, что россияне сексуально не образованы. Об этом он написал в инстаграме.

Он рассказал, что после прочтения комментариев о себе у него складывается впечатление, что «в один день, с пальмы слезла какая-то большая стая первобытных людей».

Панин подчеркнул, что жители России заметно отстают в сексуальном развитии от европейцев.

«Могу только посочувствовать», — добавил Панин.

Также актер попросил россиян заняться сексуальным воспитанием и подобреть.

Ранее сообщалось, что Панина оштрафовали за пьяный дебош на борту самолета.