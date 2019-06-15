Джон Сноу попросил прощения за финал «Игры престолов»

Поклонники «Игры престолов» опубликовали в Сети видеоролик, на котором герой сериала Джон Сноу просит прощения за финальный сезон саги, сообщает сайт kp.ru.

Уточняется, что фанаты смонтировали видео, переделав траурную речь, которую Джон Сноу произносил в последнем сезоне, когда герои сжигали тела погибших в битве с мертвецами.

На видео Джон Сноу просит прощения за то, что люди «потратили свое время на это». Он также добавляет, что финал сериала «Остаться в живых», который также был раскритикован зрителями, ничему не научил телевизионщиков.

»...давайте сожжем сценарий восьмого сезона и забудем о нем навсегда! К черту восьмой сезон», — говорится на видео.

Ранее герой «Игры Престолов» поблагодарил создателей сериала за смерть.