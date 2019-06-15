Иван Ургант раскрыл предвыборную программу Вики Цыгановой
Телеведущий Иван Ургант в своей передаче рассказал о предвыборной программе певицы Вики Цыгановой, сообщают СМИ.
Он отметил, что предлагаемые Цыгановой решения непременно понравятся населению.
Ургант не стал приводить подробности программы, однако заявил, что она одновременно является и будущей потребительской корзиной.
Ранее «Газета.Ru» писала, что Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы от Хабаровского края — ее кандидатуру планирует выдвинуть «Единая Россия».
Цыганова сама родом из Хабаровска, источники утверждают, что у нее достаточно высокая популярность среди электората.