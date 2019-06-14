Нашедший кота Алибасова отказался от 800 тысяч рублей

Нашедший пропавшего кота российского продюсера Бари Алибасова Леван Кажилоти отказался от вознаграждения в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт «kp.ru».

Канадский сфинкс по имени Чуча, сбежавший три дня назад, находился в центре школы Кунг-Фу в Столовом переулке.

Леван, обнаруживший Чучу у подъезда спортивного центра, категорически отказался от вознаграждения в почти миллион рублей, которое семья Алибасова назначила за возвращение пропавшего любимца продюсера.

Ранее сообщалось, что помощнику Алибасова Вадиму Горжанкину, занимающемуся поисками животного, мошенники подсунули не того кота, забрав вознаграждение.