В России потребовали заблокировать «Чернобыль»
Партия «Коммунисты России» направила требование в Роскомнадзор с просьбой о блокировке сериала «Чернобыль» компании HBO. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ведомство подтвердило получение жалобы и заявило, что рассмотрит ее в установленном порядке.
По мнению членов партии «Коммунисты России», сериал «Чернобыль» превратил подлинную трагедию в объект идеологической манипуляции.
Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович призвал возбудить уголовные дела в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала по статье за публичную клевету. Коммунистов возмутило пьянство советских людей.