В России потребовали заблокировать «Чернобыль»

Партия «Коммунисты России» направила требование в Роскомнадзор с просьбой о блокировке сериала «Чернобыль» компании HBO. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведомство подтвердило получение жалобы и заявило, что рассмотрит ее в установленном порядке.

По мнению членов партии «Коммунисты России», сериал «Чернобыль» превратил подлинную трагедию в объект идеологической манипуляции.

Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович призвал возбудить уголовные дела в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала по статье за публичную клевету. Коммунистов возмутило пьянство советских людей.