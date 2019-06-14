Умер Александр Пальмин

Скончался на 59-м году жизни заслуженный российский художник и скульптор Александр Пальмин. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Пальмин умер в Санкт-Петербурге еще 12 июня после продолжительной болезни.

Эту информацию подтвердили в Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, где он был ректором с 2009 по 2014 год.

Самая известная работа Пальмина — памятник Александру Невскому на одноименной площади в Петербурге. Также сделанный им барельеф «Смена» есть на внешней стороне стены Московского кремля.