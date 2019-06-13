Богомолов дал откровенное интервью Собчак

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.

Сообщается, что Богомолов приехал на интервью на самокате.

Телеведущая спросила у него про новую должность, отношение к соцсетям, а также задала несколько вопросов о личной жизни, на что режиссер заявил, что не хочет говорить на эту тему.

Он также посетовал, что интервью быстро закончилось, на что Ксения ответила: «Я не могу свою жизнь тратить на вас».

«Вы уже на меня не всю жизнь потратили, а остаток вполне возможно», — пошутил Богомолов.

Ранее Ксения Собчак и Константин Богомолов встретились с экс-супругом звезды Максимом Виторганом на пляже гостиницы «Жемчужина» на церемонии награждения лучших короткометражек «Кинотавра».