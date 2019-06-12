Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота

Сын продюсера Бари-Алибасов-младший заявил, что поиски пропавшего кота Чучи продолжаются. Об этом сообщает «Говорит Москва».

До этого стало известно, что кот породы канадский сфинкс пропал из квартиры Алибасова 11 июня, во вторник. Тогда проходила пресс-конференция для журналистов в квартире, и кот мог испугаться и убежать. За кота объявили награду в размере 800 тысяч рублей.

Сын Алибасова сообщил, что его отец пока не в курсе относительно пропажи Чучи.

Он также добавил, что умолял врачей не сообщать об этом отцу.

«Когда он просил кота позавчера, он был в бреду», — уточнил Алибасов-младший.

При этом он отметил, что отец продолжает звать своего кота.

«Он что-то говорит: «кот», но еще не спрашивает, где, что и как. Важно, когда он оклемается, чтобы мы кота нашли», — подчеркнул Алибасов-младший.

Ранее сообщалось, что Алибасов очнулся, спросил про своего кота и вновь потерял сознание.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.