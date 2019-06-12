Волочкова обвинила Собчак в постоянных попытках ее унизить

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Телепрограмме о своих отношениях с телеведущей Ксенией Собчак.

Артистка заявила, что они с Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами. Однако балерина отметила, что Собчак всегда пыталась ее унизить.

«Она всегда хотела устраивать пиар себе за счет известных людей. Я попала в эту обойму», — рассказала Волочкова.

Анастасия Волочкова добавила, что высказывания Ксении Собчак о нахождении балерины «на дне» свидетельствуют о том, что журналистка сама там находится.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова назвала своих ненавистников «убогими и ущербными».