Зеленского просят запретить «Квартал 95»

На сайте президента Украины зарегистрирована электронная петиция о запрете деятельности продукции компании «Квартал 95», в связи «многолетней пропагандой украинофобии и идеологии «русского мира»». Об этом сообщает ТАСС.

В обращении авторы призывают признать деятельность «Квартала 95» как несущую «угрозу независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины».

Автором петиции выступает некий Эдуард Савицкий. На данный момент общественное обращение подписала одна тысяча человек. Чтобы президент рассмотрел петицию, необходимо набрать минимум 25 тыс. подписей.