Появилось фото вышедшего из комы Алибасова с сыном

<img src="//img.gazeta.ru/files3/583/12408583/ali-pic905-895x505-99861.jpg">

Сын Бари Алибасова опубликовал фотографию, на которой он находится вместе со своим отцом, вышедшего из медикаментозного сна. Снимок появился у него в инстаграме.

На фото изображен улыбающийся Бари Алибасов-младший и его отец, который лежит в постели.

По словам сына, Алибасов ведет себя будто ему 5 лет.

«Надеюсь, это временно. А пока у меня двое детей», — подчеркнул Бари Алибасов-младший.

Ранее сообщалось, что сын Алибасова прояснил ситуацию с внутренним кровотечением у отца.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.